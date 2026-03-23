Аэропорт в Нью-Йорке закрыт после аварии с участием самолета и пожарной машины

Flightradar24: аэропорт в Нью-Йорке закрыт после столкновения самолета с машиной

Аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщила пресс-служба сервиса Flightradar24 в соцсети Х.

«Нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия в настоящее время закрыт после того, как прибывший самолет Express CRJ-900 авиакомпании Air Canada столкнулся с наземным транспортным средством», — говорится в сообщении.

По информации сервиса, после высадки пассажиров из самолета носовая часть самолета была приподнята.

О том, что в аэропорту Ла-Гуардия самолет столкнулся с пожарной машиной, стало известно утром 21 марта. Как писало издание Life со ссылкой на SHOT, речь идет о воздушном судне CRJ-900 авиакомпании Air Canada Express. Отмечалось, что в результате столкновения пострадали десятки человек.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства столкновения.

