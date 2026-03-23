Зоопсихолог объяснила, почему питомцы становятся гиперактивными весной

Весной многие владельцы замечают, что питомца словно подменили: он становится более активным, беспокойным, чаще носится по квартире, громче мяукает или требует внимания. Особенно ярко это проявляется у кошек. Почему так происходит, «Газете.Ru» рассказала Светлана Капустина, зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol.

«Главная причина — изменение продолжительности светового дня. Весной он заметно увеличивается, а это напрямую влияет на гормональный фон животного. Под действием света активнее вырабатывается серотонин — гормон, который отвечает за настроение и общий уровень активности. В результате питомец становится бодрее, подвижнее, эмоциональнее реагирует на происходящее вокруг», — объяснила она.

Кроме того, весной обостряются природные инстинкты, в том числе половой.

«Недаром выражение «мартовский кот» стало нарицательным. И важно понимать, что даже у стерилизованных кошек и кастрированных котов гормоны полностью не исчезают. Животное не может оставить потомство, но определенный уровень половых гормонов в крови сохраняется. Поэтому питомец все равно способен реагировать на смену сезона, становиться более возбужденным, громким, требовательным к общению или более территориальным», — отметила Капустина.

Весной усиливается и охотничий инстинкт. Грызуны выходят из зимних укрытий, возвращаются перелетные птицы, и даже если кошка живет исключительно в квартире, она начинает чаще наблюдать за происходящим за окном. Пение птиц, движение за стеклом, новые запахи — все это становится мощным стимулом. Животное буквально чувствует зов природы и стремится реализовать свою активность: больше играет, прыгает, атакует игрушки, может устраивать ночные забеги по дому.

«Весенняя гиперактивность — это не каприз и не проблема воспитания, а естественная гормональная и поведенческая реакция на смену сезона. В этот период важно не ругать питомца за излишнюю подвижность, а помочь ему безопасно расходовать энергию: увеличить время игр, добавить интерактивные игрушки, уделять больше внимания. Обычно по мере стабилизации гормонального фона поведение постепенно выравнивается», — резюмировала зоопсихолог.

