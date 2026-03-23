В России начнут маркировать произведения известных классиков

Книги Ремарка и Стейнбека начнут маркировать из-за закона о наркотиках
Сергей Ермохин/РИА Новости

Романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года, будут маркировать в России по закону о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Документ вводит уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза опубликовали перечень книг, где такие упоминания есть и которые должны получать специальную маркировку. Список составили сами издатели, чтобы снизить риски штрафов и выработать единый подход.

В перечень вошли не только современные книги, включая произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 года.

Председатель Комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина пояснила РИА Новости, что классические произведения и их переводы, выпущенные до 1 августа 1990 года, под действие закона не подпадают. При этом современные переводы зарубежной классики, где есть упоминания наркотиков, по оценке экспертов, однозначно попадают под требования и должны маркироваться.

В частности, роман Ремарка «Гэм» издательства АСТ оказался в перечне, поскольку был переведен с немецкого Н. Федоровой в 2017 году. По тем же основаниям под маркировку подпал и роман Стейнбека «К востоку от Эдема». Также в список включили переводы рассказов Жана-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», выполненные в 2014–2019 годах.

