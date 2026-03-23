Генсек НАТО Рютте рассказал, хочет ли Зеленский мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал в интервью CBS News.

«Он хочет заключить сделку, и нужно убедиться, что мы также донесем это до России, чтобы понять, что они готовы к сотрудничеству. Именно президент оказывает это давление совместно с европейцами», — заявил Рютте.

Также в интервью Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп оказался единственным, кому удалось выйти из «тупиковой ситуации в отношениях с президентом России Владимиром Путиным». Он также подчеркнул, что США продолжают взаимодействовать с Киевом с целью оказания максимального давления на Россию и ускорения мирных переговоров.

21 марта переговорные группы США и Украины встретились в Майами, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф назвал встречу «конструктивной».

Также 20 марта Трамп отмечал, что переговоры по урегулированию украинского кризиса проходят практически ежедневно и на них есть «большой прогресс».

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах наступила пауза из-за занятости американцев «другими делами».

