От чего зависят дебаты с Порошенко, рассказал советник Зеленского

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Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Дмитрия Зеленского Дмитрий Разумков дал комментарий по поводу участия шоумена в теледебатах с нынешним президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разумков напомнил о словах Зеленского, который заявлял о готовности к участию в дебатах.

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«Единственное, я не совсем понимаю относительно графиков — это вопрос к пресс-службе», — заявил Разумков.

Ранее другой советник Зеленского не увидел смысла в дебатах с Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.