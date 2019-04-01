Главу комиссии от партии Тимошенко избили под Киевом
В Киевской области во время подсчета голосов избили главу участковой избирательной комиссии от партии «Батькивщина», передает РИА «Новости».
Об этом заявили в пресс-службе партии, которую возглавляет кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.
По данным партии, инцидент произошел в селе Росавичи Васильковского района.
Как отмечается, глава комиссии настаивал на пересчете голосов.
При этом, по словам партии, в настоящее время председатель находится в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что штаб Тимошенко объявил о ее выходе во второй тур выборов.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.