Двоих человек убили на избирательном участке в Турции

Два человека были убиты на избирательном участке в ходе проведения муниципальных выборов в Турции. Об этом сообщает DW.

Как отмечается, произошло столкновение двух групп, в ходе которого один из участников потасовки достал пистолет и застрелил двух противников.

Реклама

Уточняется, что стрелявший был задержан.

Лидер небольшой оппозиционной «Партии благополучия» Темель Карамоллаоглу заявил, что убитые были наблюдателями от его партии. По его словам, их убили за то, что они выступили против открытого голосования.

Ранее сообщалось, что на юго-западе в Турции произошло землетрясение.