Известны новые данные по явке на выборах президента Украины

Опубликованы новые данные по явке на выборах президента Украины, сообщается в воскресенье на сайте Центральной избирательной комиссии.

По данным на 15.00, явка на выборах украинского президента составила 43,86%.

В 11.00 на выборах президента Украины проголосовали 16,08% избирателей.

Реклама

Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.