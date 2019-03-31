Председатель избиркома избил мужчину в Одессе

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В Одессе председатель избирательной комиссии избил мужчину, который пришел голосовать, передает «112 Украина».

По данным полиции города, к ним обратился мужчина, который заявил, что во время конфликта с председателем избирательной комиссии последний нанес ему телесные повреждения.

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Начало расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Ранее во время проведения выборов президента Украины на избирательном участке в Донецкой области произошла драка.