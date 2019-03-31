Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

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В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.

Участок при посольстве Украины открылся в 23:00 мск 30 марта и работал до 11:00 мск 31 марта.

По словам директора департамента консульской службы МИД страны Сергея Погорельцева, голосование за границей закончится на избирательном участке в Сан-Франциско. Это произойдет 1 апреля в 6.00 мск.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.