Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии
В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Участок при посольстве Украины открылся в 23:00 мск 30 марта и работал до 11:00 мск 31 марта.
По словам директора департамента консульской службы МИД страны Сергея Погорельцева, голосование за границей закончится на избирательном участке в Сан-Франциско. Это произойдет 1 апреля в 6.00 мск.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.