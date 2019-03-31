Тимошенко проголосовала на выборах на Украине

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко приехала на участок в Киеве и проголосовала, передает «112.ua».

Отмечается, что Тимошенко не уточнила за кого отдала свой голос.

Проголосовав, она заявила, что сегодня, 31 марта, начинается новый этап в стране.

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«Я верю, что сегодня начинается новый этап в истории страны, я верю, что весна победит, у меня абсолютная вера в то, что Украину ждут изменения», — отметила Тимошенко.

Ранее Тимошенко покинула дебаты из-за украинского лидера Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.