На Украине стартовало голосование на выборах президента страны

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На Украине открылись участки для голосования на выборах президента.

По данным украинского ЦИК, ориентировочное число избирателей составляет 35,5 миллиона человек, проголосовать они смогут на 33,6 тысячи избирательных участков.

Участки будут работать 8.00 до 20.00 по местному времени.

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Также украинцы смогут также проголосовать на 101 участке, организованном в 72 странах, кроме России.

В избирательном бюллетене на выборах-2019 содержатся фамилии 39 кандидатов. Тройка лидеров — Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко — за последний месяц не менялась.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.