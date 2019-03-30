На Украине ждут нападения России во время выборов
Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия намерена совершить вторжение в день выборов президента. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Как отмечается, чиновник не предоставил никаких доказательств.
По его словам, Россия вторгнется на Украину, чтобы сорвать «честные и прозрачные» выборы.
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Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное для этого. Однако ВСУ готовы к такому сценарию, уточнил Полторак.
Ранее сообщалось, что на улицы Украины вышел спецназ.