На Украине ждут нападения России во время выборов

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Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия намерена совершить вторжение в день выборов президента. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Как отмечается, чиновник не предоставил никаких доказательств.

По его словам, Россия вторгнется на Украину, чтобы сорвать «честные и прозрачные» выборы.

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Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное для этого. Однако ВСУ готовы к такому сценарию, уточнил Полторак.

Ранее сообщалось, что на улицы Украины вышел спецназ.