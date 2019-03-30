Накануне выборов Порошенко появился на молебне в центре Киева

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Накануне выборов действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в молитвенном мероприятии вместе со своей женой. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

Как отмечается, молебен прошел в Киеве рядом с памятником Святому князю Владимиру Великому.

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Уточняется, что молитву прочитал предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Помимо этого, на молебне присутствовали члены религиозных организаций, а также депутаты Верховной рады и члены кабинета министров.

Ранее сообщалось, что Порошенко случайно защитил Москву в прямом эфире.