МИД: Россия выступает за продление мандата СММ ОБСЕ на Украине
В российском МИДе заявили, что страна выступает за продление на год мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комментарии департамента информации и печати МИД.
Отмечается, что срок действия мандата заканчивается 31 марта.
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«Выступаем за то, чтобы мандат был продлен на очередные 12 месяцев, а ее сотрудники продолжили выполнение всех предусмотренных им задач», — добавили в МИД.
По мнению министерства, такой шаг помог бы выйти на взаимоприемлемые развязки по оставшимся финансовым и кадровым вопросам.
Ранее в ОБСЕ не поддержали обвинения Киева в адрес Москвы.