Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подала в отставку. Об этом сообщил представитель регионального исполнительного органа, передает РИА «Новости».

Как отмечается, она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновница покинет пост 1 апреля.

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«Это ее собственное желание. Претензий к ее работе на этом посту не было», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент она находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что экс-губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест.