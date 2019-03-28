Депутат Госдумы Поздняков не рекомендовал читинским коммунистам выдвигаться на выборы губернатора

Депутат Государственной думы Владимир Поздняков во время пресс-конференции в Чите заявил, что не рекомендовал бы местному отделению партии КПРФ выдвигать чью-либо кандидатуру на выборы губернатора Забайкалья осенью 2019 года, передает сайт https://75.ru/news/deputat-pozdnyakov-ne-rekomendoval-mestnym-kommunistam-vydvigatsya-na-vybory-gubernatora.

«Я слежу за Александром Осиповым, за его активностью, у меня к нему отношение позитивное, а что члены КПРФ об этом думают - не знаю», - сказал Поздняков.

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Он также поделился, что не знает, «кого выдвигать здесь, а может, и не надо».

«Рома Берг пойдет на выборы, ну и что он скажет? Ему еще поработать надо - молодой, красивый, мощный, сильный, но это очень тяжело, и народ не примет. Мерзликин? Я не думаю, что он пойдет. Сутурин - тоже время ушло», - объяснил свою позицию депутат.

При этом он подчеркнул, что это только его мнение, и он согласится с тем решением, которое примет забайкальское отделение партии.