Россия раскритиковала решение США по Голанам
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голанских высот израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, действия США подрывают усилия по оздоровлению обстановки в Сирии.
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Он также добавил, что летом 2018 года правительству Сирии с помощью России удалось «переломить и стабилизировать» ситуацию на Голанах.
Сафронков подчеркнул, что таким образом один из вызовов безопасности Израилю был устранен.
Ранее сообщалось, что США призвали Россию добиться от Сирии вывода войск с Голанских высот.