Гуайдо объявил дату свержения Мадуро

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Самопровозглашеный лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что планирует начать 6 апреля «тактические действия» по свержению действующего президенты страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 6 апреля пройдет операция под названием «Свобода».

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«В этот день мы должны быть готовыми и организованными с уже сформированными комитетами помощи и свободы», — написал Гуайдо в твиттере.

При этом он не уточнил, что именно планирует делать оппозиция.

Ранее сообщалось, что в США назвали выделенную для смены власти в Венесуэле сумму.