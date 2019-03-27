Совбез ООН проведет экстренное заседание по Голанам

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Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что в среду, 27 марта, состоится заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения США признать Голаны территорией Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Наше предложение [как председателя СБ] провести его сегодня в открытом режиме вместо планировавшихся ранее закрытых консультаций», — добавил Делатр.

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Как отмечается, заседание пройдет в 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам.

До этого в понедельник, 25 марта, американский президент Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.