Арашукова хотят отправить на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет России намерен направить отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и других фигурантов дела на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил следователь в суде, обосновывая необходимость продления ареста Арашукову до 30 июня в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества.

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«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — сказал представитель обвинения.

12 марта Арашукова отстранили от должности сенатора. Сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.