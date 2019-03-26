«Нас тянут в темную Европу»: депутат Рады описал путь Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Кандидат в президенты Украины и член фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул завил, что страну «тянут» в Европу прошлого столетия. Свое мнение он выразил в эфире «НАШ.МАКСІ-ТВ».

Он напомнил, что «европейские интеллектуалы» в Раде «постоянно говорят» о принадлежности Украины к Европе.

Реклама

«Но тот вариант Европы, в который они нас тянут — это темная Европа 30-х годов прошлого столетия, которая больше на фашистскую Германию похожа», — сказал Вилкул.

Политик также добавил, что Украину не «тянут» в «современную» Европу.

Ранее Вилкул заявил, что победить коррупцию на Украине можно только в том случае, если «рубить руки» людям из окружения главы государства.