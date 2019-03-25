Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине

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На Украине в реестре избирателей числятся около 200 тысяч человек, которые погибли на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и «Гиви», командир батальона «Сомали» Михаил Толстых.

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Уточняется, что Киев «делает вид», что ему неизвестно об этих смертях. Таким образом примерно 200 тыс. голосов могут быть использованы для фальсификации итогов голосования.

Ранее экс-сотрудник СБУ раскрыл механизмы фальсификации на выборах на Украине.