Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

КНДР осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты

КНДР могла осуществить пуск баллистической ракеты
Shutterstock

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила служба безопасности на море Японии.

«Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов не приближаться к ним, сообщать в службу безопасности на море», — говорится в заявлении ведомства.

4 января сообщалось, что баллистические ракеты, предположительно запущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщений о повреждениях судов или самолетов не поступало. По данным японских властей, Северная Корея осуществила как минимум два пуска баллистических ракет в восточном направлении. Ракетная активность была зафиксирована впервые почти за два месяца.

В Минобороны Японии уточнили, что пуски были произведены с западного побережья КНДР примерно в 07:54 и 08:05 по местному времени. Обе ракеты достигли максимальной высоты около 50 км и пролетели примерно 900 и 950 км соответственно.

Ранее Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!