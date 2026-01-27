Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила служба безопасности на море Японии.

«Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов не приближаться к ним, сообщать в службу безопасности на море», — говорится в заявлении ведомства.

4 января сообщалось, что баллистические ракеты, предположительно запущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщений о повреждениях судов или самолетов не поступало. По данным японских властей, Северная Корея осуществила как минимум два пуска баллистических ракет в восточном направлении. Ракетная активность была зафиксирована впервые почти за два месяца.

В Минобороны Японии уточнили, что пуски были произведены с западного побережья КНДР примерно в 07:54 и 08:05 по местному времени. Обе ракеты достигли максимальной высоты около 50 км и пролетели примерно 900 и 950 км соответственно.

Ранее Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР.