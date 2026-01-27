Размер шрифта
Погибшими в хостеле Балашихи оказались иностранцы

ТАСС: погибшими при пожаре в хостеле Балашихи оказались граждане Кубы
Все погибшие при пожаре в хостеле в подмосковной Балашихе были гражданами Кубы. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По их данным, пожар тушили в частном доме, который использовался как хостел. После ликвидации возгорания спасатели нашли тела двух мужчин и двух женщин. Кроме того, в больницу был доставлен 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Точное число пострадавших уточняется.

В оперативных службах также сообщили, что в здании на момент происшествия было отключено электричество из-за неуплаты. Дополнительно установлено, что собственник дома проживает за пределами России, в Лондоне, а у проживавших в хостеле людей не было оформленных договоров аренды.

Обстоятельства пожара и законность использования дома в качестве хостела выясняют правоохранительные органы.

Возгорание произошло утром 27 января в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники.

Ранее тренер по футболу из Иркутска спас ребенка из горящей машины.
 
