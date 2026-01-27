Украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

Других подробностей не приводится.

До этого глава одесской военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночных ударов. В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах.

27 января украинское издание «Зеркало недели» также писало о взрыве во Львове на западе Украины. Издание «Страна.ua» в свою очередь опубликовало кадры масштабного задымления в городе Броды Львовской области якобы после взрыва.

24 января российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, Вооруженные силы России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне спецоперации с лета 2022 года. В результате удара в Киеве и Харькове произошел блэкаут — без электричества остались более 1,2 млн человек. Руководитель украинской энергокомпании ДТЭК утверждает, что страна близка к гуманитарной катастрофе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.