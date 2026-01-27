Четыре человека погибли и шестеро пострадали при пожаре в хостеле в Балашихе

ТАСС: в Подмосковье при пожаре в хостеле погибли четыре человека

После ликвидации пожара в микрорайоне Салтыковка в Балашихе были обнаружены тела четырех человек, еще шестерых удалось спасти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС Московской области, здание было признано нежилым. Возгорание произошло утром 27 января.

Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. После завершения работ спасатели нашли в здании тела четырех человек.

Как сообщает ТАСС, в сгоревшем доме работал хостел, спасателям удалось вывести из огня шестерых пострадавших.

До этого в Асбесте во время ночного пожара в пятиэтажке мать была вынуждена выбросить младенца из окна четвертого этажа, чтобы спасти его от огня и сильного задымления. Младенца поймали прохожие, он не пострадал.

Ранее в Приморье женщина и ребенок едва не сгорели в лифте многоэтажки.