Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Четыре человека погибли и шестеро пострадали при пожаре в хостеле в Балашихе

ТАСС: в Подмосковье при пожаре в хостеле погибли четыре человека
МЧС России

После ликвидации пожара в микрорайоне Салтыковка в Балашихе были обнаружены тела четырех человек, еще шестерых удалось спасти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС Московской области, здание было признано нежилым. Возгорание произошло утром 27 января.

Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. После завершения работ спасатели нашли в здании тела четырех человек.

Как сообщает ТАСС, в сгоревшем доме работал хостел, спасателям удалось вывести из огня шестерых пострадавших.

До этого в Асбесте во время ночного пожара в пятиэтажке мать была вынуждена выбросить младенца из окна четвертого этажа, чтобы спасти его от огня и сильного задымления. Младенца поймали прохожие, он не пострадал.

Ранее в Приморье женщина и ребенок едва не сгорели в лифте многоэтажки.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!