Мерц заявил, что Германия никогда не забудет жертв холокоста

Мерц: историческая ответственность Германии за холокост остается неизменной
Историческая ответственность Германии за холокост неизменна, чего-либо похожего не должно повториться вновь в будущем. Об этом написал на своей странице в X канцлер ФРГ Фридрих Мерц в международный день памяти жертв холокоста.

Политик подчеркнул, что антисемитизму нет места в Германии, и страна помнит о систематическом истреблении евреев каждый день, не только в день памяти жертв Холокоста.

В начале декабря прошлого года Мерц побывал в Израиле с первым официальным визитом, где посетил мемориальный комплекс истории холокоста Яд Вашем и возложит там венок. Также политик обсудил с израилським руководством ситуацию в секторе Газа и встретился с представителями гражданского общества и интеллигенции.

Холокост — массовая ликвидация евреев в Германии и на оккупированных нацистскими войсками территориях в 1933–1945 годы. В широком смысле понятие «холокост» употребляется для обозначения массовых репрессий нацистской Германии, а также в отношении советских военнопленных и представителей различных меньшинств и этнических групп.

Ранее в Германии после критики отменили аукцион по продаже вещей жертв Холокоста.
 
