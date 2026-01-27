Затягивание конфликта с Россией руками киевских властей нанесет урон Западу. Об этом заявил американский публицист и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению эксперта, на Западе с самого начала понимали, что украинцы не смогут победить в конфликте против России. Однако смысл был не в победе, считает Хортон, а в том, чтобы затянуть войну как можно дольше.

«Украинцы для них (для Запада. — «Газета.Ru») не имеют значения, а русские имеют, и нанесение ущерба русским — это конечная цель. Вот и все», — отметил он.

При этом Хортон считает, что затягивание конфликта с РФ навредит самому Западу, поскольку эскалация создает возможности для того, чтобы «все пошло наперекосяк».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада все чаще говорят о желании нанести стратегическое поражение России. По словам главы государства, ведутся разговоры о некой «деколонизации России», а по сути «расчленении» Российской Федерации на части. При этом Путин обратил внимание, что у Запада не получалось реализовать свою цель на протяжении столетий. Несмотря на это, западные страны не оставляют своих попыток навредить России, отметил президент.

Ранее Путин рассказал о попытках пошатнуть единство в России.