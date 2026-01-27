Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Прокуратура начала проверку после задержки рейсов в Шереметьево

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Шереметьево
Илья Питалев/РИА Новости

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

«<...>Прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Шереметьево», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Сегодня утром международный аэропорт Шереметьево временно закрыли для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. В пресс-службе авиагавани уточнили, что ограничение действует с 9:00 до 12:00 по московскому времени.

Авиакомпании вносят коррективы в расписание вылетов и прилетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов через контакт-центры перевозчиков и официальные каналы связи аэропорта.

При этом аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме.

В ночь на 27 ноября в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков.

Ранее синоптики предположили, когда в Москве закончится снегопад.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!