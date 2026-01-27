Прокуратура начала проверку после задержки рейсов в Шереметьево

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

«<...>Прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов в Шереметьево», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Сегодня утром международный аэропорт Шереметьево временно закрыли для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. В пресс-службе авиагавани уточнили, что ограничение действует с 9:00 до 12:00 по московскому времени.

Авиакомпании вносят коррективы в расписание вылетов и прилетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов через контакт-центры перевозчиков и официальные каналы связи аэропорта.

При этом аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме.

В ночь на 27 ноября в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков.

Ранее синоптики предположили, когда в Москве закончится снегопад.