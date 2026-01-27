Размер шрифта
МКАД парализован из-за непогоды

На МКАД движение серьезно затруднено из-за непогоды
Максим Блинов/РИА Новости

На МКАД движение транспорта сильно затруднено из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение затруднено на МКАД. Причина — буксующие фуры: на МКАД в районе Волоколамского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Ленинградское шоссе в область, на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Дмитровского шоссе на внутренней стороне МКАД в районе улицы Поляны, на внешней стороне МКАД Коммунарского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе, на внешней стороне МКАД в районе улицы Соломеи Нерис», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали отменить несрочные поездки, в другом случае – использовать городской транспорт: передвигаться на метро, МЦД, МЦК. Кроме того, на дорогах следует соблюдать дистанцию в 3-4 раза больше обычной, а также не пытаться обогнать фуры на подъемах или сужения.

Автомобилистам рассказали, как помочь друг другу на дороге. Во-первых не следует занимать крайние левые ряды, поскольку они предназначены для спецтехники и эвакуаторов. Во-вторых, нужно пропускать автомобили скорой помощи и МЧС, а если кто-то буксует – важно помочь по возможности, но только когда это безопасно.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать новый снегопад в столице.
 
