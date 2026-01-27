Врач назвала причины сильного выпадения волос

Трихолог Галлямова: прием витаминов и БАДов для волос без показаний опасен

Массовое выпадение волос в большинстве случаев обратимо, однако оно является симптомом, а не самостоятельным диагнозом. Об этом «Известиям» заявила врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

«У каждой формы алопеции свой механизм развития, прогноз и подход к лечению. Тема дефицитов витаминов и микроэлементов сегодня часто трактуется некорректно», — отметила Галлямова.

По ее словам, бесконтрольный прием витаминов и БАДов может быть опасен: передозировка витамина А способна спровоцировать выпадение, избыток витаминов группы B — усилить себорею, а экстракты трав иногда приводят к токсической алопеции.

Особое внимание трихолог уделила гормональным причинам. Риск выпадения волос возрастает в подростковом возрасте, а также у женщин в период пременопаузы и менопаузы. Однако реакция волос очень индивидуальна и зависит от генетической чувствительности.

Для первичной диагностики Галлямова рекомендует минимальный набор исследований: общий анализ крови, ферритин и гормоны щитовидной железы (ТТГ). Самостоятельная сдача расширенных анализов без показаний чаще приводит к ложным выводам.

