Аэропорт Шереметьево закрыт для прилета из-за неблагоприятных погодных условий

Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет из-за непогоды до 12:00 мск

Международный аэропорт Шереметьево временно закрыт для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение действует с 9:00 до 12:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба аэропорта в мессенджере Max.

Авиакомпании вносят коррективы в расписание вылетов и прилетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов через контакт-центры перевозчиков и официальные каналы связи аэропорта.

При этом аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме.

В ночь на 27 ноября в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков.

Накануне в МЧС предупредили москвичей о сильном снеге, гололедице и заносах. Ожидается ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление пробок, увеличение числа ДТП. Повышается вероятность обрушения крыш зданий и сооружений.

Ранее снегопад парализовал работу крупнейшего аэропорта на острове Хоккайдо в Японии.