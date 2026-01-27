Размер шрифта
В Японии раскрыли подробности запуска баллистических ракет Северной Кореей

Kyodo: КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Корейская Народно-Демократическая Республика во вторник осуществила пуски нескольких ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным агентства, запущенные ракеты, предположительно, баллистические. Они уже упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в акватории Японского моря.

Ранее береговая охрана Японии предупредила суда в регионе о пусках и призвала не приближаться к возможным обломкам, а также немедленно информировать власти об их обнаружении. Информации о пострадавших или ущербе в результате инцидента не поступало.

В настоящее время министерство обороны Японии и канцелярия премьер-министра Санаэ Такаичи занимаются сбором и анализом данных о пусках. Население призывают следить за официальными сообщениями.

4 января сообщалось, что баллистические ракеты, предположительно запущенные КНДР, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщений о повреждениях судов или самолетов не поступало. По данным японских властей, Северная Корея осуществила как минимум два пуска баллистических ракет в восточном направлении. Ракетная активность была зафиксирована впервые почти за два месяца.

Ранее премьер Южной Кореи предложил США отправить спецпосланника в КНДР.
 
