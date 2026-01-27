Посол раскрыл причину осложнения обстановки в Балтийском море

НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Дипломат отметил, что Балтика длительное время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого появляющиеся в регионе трудности решались только мирными средствами. По словам Абилова, сегодня усилиями стран-членов НАТО эта часть Европы стала превращаться в зону конфронтации.

Посол добавил, что о нежелании Североатлантического альянса выстроить открытый диалог по обсуждению путей деэскалации в регионе свидетельствует и запущенная в 2025 году миссия «Балтийский часовой». Эта миссия, по мнению дипломата, фактически служит лишь одной цели — навязать свое видение «безопасности» на Балтике».

До этого посол России в Норвегии Николай Корчунов заявлял, что военная обстановка в Балтийском регионе усложнилась из-за того, что страны НАТО ограничивают свободу судоходства.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует достроить забор на границе с Россией к концу 2027 года.