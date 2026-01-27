Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Посол раскрыл причину осложнения обстановки в Балтийском море

Посол Абилов: НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации
Ints Kalnins/Reuters

НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

Дипломат отметил, что Балтика длительное время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого появляющиеся в регионе трудности решались только мирными средствами. По словам Абилова, сегодня усилиями стран-членов НАТО эта часть Европы стала превращаться в зону конфронтации.

Посол добавил, что о нежелании Североатлантического альянса выстроить открытый диалог по обсуждению путей деэскалации в регионе свидетельствует и запущенная в 2025 году миссия «Балтийский часовой». Эта миссия, по мнению дипломата, фактически служит лишь одной цели — навязать свое видение «безопасности» на Балтике».

До этого посол России в Норвегии Николай Корчунов заявлял, что военная обстановка в Балтийском регионе усложнилась из-за того, что страны НАТО ограничивают свободу судоходства.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует достроить забор на границе с Россией к концу 2027 года.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!