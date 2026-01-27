Размер шрифта
«Создаются через высшие силы»: Natan назвал композиции, которые спасают его от тревоги

Певец Natan признался, что слушает Чайковского ради избавления от тревоги
Оксана Дейкалюк/Пресс-служба артиста

Певец Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) признался в беседе с «Газетой.Ru», что в его плейлисте регулярно звучат произведения Чайковского, Моцарта и Вивальди.

По его словам, композиция «Эльфийская песнь» Вивальди позволяет «заморозить» мир на мгновение, чтобы «выдохнуть и насладиться подарком в мире музыки».

«Если на душе тревожно и нужно переместиться в прекрасные цветущие сады, где перед тобой открывается зеленый занавес в мир спокойствия и гармонии, то Петр Ильич Чайковский подарит возможность раствориться в его шедевре «Вальс цветов», звучащем в балете «Щелкунчик». Это настоящая музыкальная медитация, которую мне никогда не надоест слушать. Requiem Моцарта полностью погружает в состояние задумчивости и взвешивания жизненных вопросов, когда личная драма в голове и душе обретает красивое звучание, и жизнь на какое-то мгновение становится фрагментом фильма. Такие композиции создаются через высшие силы», — добавил он.

Natan уверен, что знакомство с классикой может быть полезным для создания хип‑хоп‑треков и песен в других жанрах.

«Для меня классическая музыка — фундамент и неисчерпаемый источник вдохновения и изучения. И, конечно, мировые хип-хоп артисты и музыкальные продюсеры сэмплировали и будут еще долго использовать классику для создания новых хитов, взяв за основу материалы, рождаемые в сиянии чистого музыкального разума великих композиторов со всего мира. На то она и классика. Что-то модно, а что-то вечно», — подчеркнул исполнитель.

27 января отмечается 270-летие со дня рождения австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Ранее стало известно, что «Русская Барби» вступила в партию ЛДПР.
 
