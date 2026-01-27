Размер шрифта
Москалькова: Россия и Украина ведут диалог о новом обмене пленных

Москалькова: РФ и Украина ведут диалог о числе лиц для нового обмена
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия и Украина обсуждают список лиц, которые будут включены в новый обмен. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Сегодня ведется активный диалог по числу лиц, которые будут включены в обмен и по организационным вопросам», — сказала она.

Омбудсмен выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время.

Уполномоченный по правам человека в РФ также предложила продумать возможность открытия пункта пропуска между Россией и Украиной для воссоединения семей и возвращения людей с истекшим сроком действия загранпаспортов.

19 января Москалькова сообщила, что провела встречу с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, на которой подняла вопрос о необходимости скорейшей разблокировки обменов военнопленными. Она подчеркнула, что обменов не было более четырех месяцев. По ее словам, украинская сторона затягивает принятие решений по этому вопросу.

Ранее Москалькова сообщила, что в Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести.
 
