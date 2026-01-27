Размер шрифта
Стало известно, как погода помогает российским военным

NYT: российские военные используют плохую погоду для прорыва линии фронта
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные используют пасмурную погоду, туман и сильный снегопад в качестве укрытия при прорыве линии фронта. Об этом пишет издание The New York Times.

«В плохую погоду гораздо больший процент военнослужащих сможет перейти линию фронта», — отметил военный эксперт из Института исследований внешней политики Филадельфии Роб Ли.

Солдаты ВСУ также рассказали изданию, что «самое опасное время» для них — когда «снегопад усиливается, а видимость ухудшается». Кроме того, издание пишет, что низкие температуры сокращают срок службы батарей беспилотников, из-за чего они могут стать неработоспособными. А это создает для Украины риск наступления российских солдат.

В январе британский аналитик Александр Меркурис отметил, что морозы на Украине могут ослабить оборону ВСУ и ускорить продвижение российских войск. По его словам, зима облегчит солдатам ВС РФ форсирование рек, которые Украина использует как естественные преграды.

27 января начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов рассказал, что войска объединенной группировки продолжают наступать на всех направлениях. Также он сообщил, что ВСУ РФ расширяют полосу безопасности в приграничных районах в Сумской и Харьковской областях. Герасимов отметил, что за месяц группировка войск «Север» взяла под контроль четыре населенных пункта, в том числе Симиновку и Старицу.

Ранее Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине.
 
