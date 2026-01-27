Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в зону СВО для инспекции войск

Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Генерал проверил выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки. Он отметил успехи «Запад» в зоне СВО и отдал указания на дальнейшие действия.

В ходе визита в зону СВО Герасимов также сообщил, что российские войска продолжают развивать наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях и находятся на завершающем этапе освобождения населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР.

Герасимов добавил, что бойцы группировки «Днепр» Вооруженных Сил России в январе 2026 года взяли под контроль четыре населенных пункта. По его словам, подразделения и воинские части 20-й армии продвинулись на указанных участках фронта, взяв под контроль более 90% жилой застройки в этих населенных пунктах.

