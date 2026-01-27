Названа возможная причина пожара в подмосковной Балашихе

Причиной пожара в нелегальном хостеле в Балашихе могла стать аварийная работа электрооборудования. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

«Рассматриваются несколько причин пожара в нелегальном хостеле в Балашихе, основная из них - аварийный режим работы электрооборудования», — сказали агентству.

В результате пожара четыре человека не выжили, еще шестерых удалось спасти. По данным МЧС Московской области, здание было признано нежилым. Возгорание произошло утром 27 января.

Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. После завершения работ спасатели нашли в здании тела четырех человек.

До этого в Асбесте во время ночного пожара в пятиэтажке мать была вынуждена выбросить младенца из окна четвертого этажа, чтобы спасти его от огня и сильного задымления. Младенца поймали прохожие, он не пострадал.

Ранее в Приморье женщина и ребенок едва не сгорели в лифте многоэтажки.