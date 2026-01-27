Размер шрифта
«Ввел не то масло»: «Руки‑базуки» борется за сохранение конечностей

Блогер Терешин признался, что рискует остаться без рук из‑за инъекций вазелина
Телеграм-канал Руки Базуки

Треш-блогер «Руки-базуки» (настоящее имя — Кирилл Терешин) признался на шоу «Что я наделала», что начал вводить в руки различные субстанции — от растительного масла до вазелинового, едва достигнув двадцатилетия. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на телеканал «Пятница!».

«Я искал вещество, которое останется в организме навсегда и не будет рассасываться, чтобы не нужно было постоянно подкалывать. В этом и была моя ошибка. Я ввел не то масло», — сказал он.

По словам Терешина, именно вазелиновое масло запустило воспалительные процессы в его организме. И теперь блогер вынужден сталкиваться с тяжелыми последствиями — ему грозит ампутация конечностей.

В октябре 2025 года «Руки-Базуки» показал, что стало с его бицепсами из-за инъекций. На кадрах, опубликованных на его странице во «ВКонтакте», можно увидеть, что одна из «базук» лопнула, и теперь на руке образовалась дыра, а ткани начали гнить.

Позднее пластический хирург Андрей Копасов предупредил «Руки-Базуки» о возможном летальном исходе из-за манипуляций.

Ранее стало известно, что актриса Аронова сообщила о своем самочувствии.
 
