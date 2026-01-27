Захлебнулась в шторм: как погибла советская субмарина С-80 и весь ее экипаж

Подводные лодки могут идти на дизельных двигателях под водой, для чего из нее выставляют специальную дыхательную трубку — шноркель. Но если конец этой трубки уйдет под воду, а запорные устройства не сработают, то в субмарину столбом начнет литься вода. Именно это произошло с советской С-80, которая, идя в шторм, случайно нырнула слишком глубоко, «захлебнулась» и упала на дно. Двум десяткам человек на ней удалось на время укрыться в безопасных отсеках, и они, подобно морякам «Курска», провели последние дни и часы, борясь за выживание.

Уникальная лодка

Подлодка С-80 относилась к ныне забытому, но когда-то считавшемуся перспективным классу подводных кораблей. Изначально она была построена в 1950 году по массовому проекту 613, как обычная дизельная торпедная лодка среднего водоизмещения. В случае войны с НАТО эти лодки должны были патрулировать советские прибрежные воды, а потенциально — заполонить все пространство от Гренландии до Баренцева моря, чтобы попытаться помешать свободе действия западного надводного флота, имевшего колоссальное преимущество над советским.

Но в середине 1950-х годов приоритеты сменились. СССР стал искать способы доставки ядерного оружия на территорию стран НАТО, не имея ни технической, ни экономической возможности создать монструозного размера флот продвинутых дальних бомбардировщиков, как у США. Наземные ядерные ракеты были уязвимы и не имели тогда межконтинентальной дальности, а результаты опытов по их запуску с субмарин были скорее удручающими.

Тогда советские инженеры решили попробовать запускать с субмарин крылатые ракеты средней дальности, для чего корабли 613 проекта требовалось переделать. Слева и справа от рубки в них установили по одному герметичному контейнеру с ракетой П-5, адаптировали внутренние отсеки под новую задачу. Модифицированные субмарины относились уже к 644-му проекту, и всего такой переработке подверглись шесть кораблей, в том числе и С-80.

По сути, это была малая серия опытных подлодок, созданных на скорую руку для практической оценки новаторской концепции.

Два торчащих контейнера, мягко говоря, не добавляли скорости и мореходных качеств, что, возможно, опосредованно стало причиной гибели С-80. Позже, к концу 1960-х годов, СССР в целом отказался от строительства подлодок, которые требовали всплытия для пуска ракет, что было самоубийством перед лицом воздушных патрулей.

Поэтому катастрофа С-80 относится к уникальной и короткой главе в истории отечественного флота.

Подводная лодка проекта 644 Энциклопедия военной техники

Северный шторм

В конце января 1961 года С-80 вышла в море под командованием капитана 3 ранга Анатолия Ситарчика, имея на борту 68 подводников. Это больше, чем полагалось по штату, поскольку многие офицеры и матросы отправились в поход для получения практики перед службой на других кораблях этого проекта. Поздно вечером 26 января Ситарчик доложил о выполнении плана боевой подготовки и запросил разрешение вернуться на базу.

Изначально С-80 двигалась в надводном положении, но пришел шестибалльный шторм. Качка была такой сильной, что на борту давно никто ничего не ел, — не только из-за тошноты, но и потому, что невозможно было готовить и принимать пищу. Поэтому было принято решение погружаться и идти под водой на перископной глубине, подняв устройство РДП (работа двигателя под водой). РДП, или шноркель — это «дыхательная трубка» для дизельных двигателей субмарины, благодаря которой она может идти на них под водой и заряжать аккумуляторы.

РДП в его нынешнем виде изобрели немцы во время Второй мировой войны, и сделали это лишь от отчаяния, проигрывая войну. Тянуть трубу снаружи лодки в ее отсеки и держать ее открытой под водой казалось безрассудством, поскольку при малейшей ошибке лодка «вдохнет» воду внутрь. В теории на шноркеле размещали множество устройств, чтобы этого не допускать, но на практике они периодически отказывали все разом.

В шторм ровно идти на перископной глубине тяжело даже на атомной тяге, — подлодка постоянно норовит то уйти поглубже, то вынырнуть на поверхность. При таких нырках, а также при набежавшей волне, входное отверстие шноркеля уходит под воду и на нем срабатывает поплавковый запорный клапан, так что если лодка не выныривает обратно, то дизели начинают выкачивать воздух из отсеков.

После полуночи 27 января С-80 ушла с перископной глубины и начала погружаться.

Подводная лодка проекта 644 Энциклопедия военной техники

Перекрыть трубу

Все подводные корабли проектируются с учетом возможных поломок отдельных устройств или ошибок экипажа. Но в ту ночь на С-80 случился целый каскад отказов, приведший в итоге к ее гибели.

Прежде всего, не сработал поплавковый клапан. Суровой полярной зимой он обмерз: температура воздуха была -6 градусов, а его система обогрева от выхлопа дизелей оказалась выключена. Вода устремилась в дизельный отсек по толстой полуметровой шахте, но это было не смертельно. Трюм под палубным настилом и так всегда залит водой, которую регулярно откачивают, если бы каждый отказ поплавкового клапана приводил к неконтролируемому затоплению, число погибших дизельных субмарин было бы в разы больше.

Пока в дизельном отсеке заметили поток воды, пока доложили на центральный пост и остановили дизели, прошли десятки секунд. Далее следовало герметизировать шноркель.

Его верхние, основные захлопки, имели гидравлический привод и управлялись дистанционно с пультов в отсеках. Однако вахтенный на центральном посту перепутал переключатели, и вместо поворота захлопки впускного тракта опустил астронавигационное устройство «Лира» (средство автоматизированного определения координат места судна посредством слежения за небесными ориентирами). Прошло примерно полминуты, а поток воды в дизельный отсек не ослабевал.

Мотористы, видя это, решили использовать последнее и, в теории, безотказное средство: перекрыть воздушную шахту с помощью расположенного в отсеке ручного запирающего устройства, называемого «грибом» за характерный внешний вид. Для этого надо было провернуть его на одиннадцать оборотов, что обычно делается быстро, — но на поверхности или на небольшой глубине. Субмарина же продолжала погружаться, давление росло и не давало запереть тракт. Моряки сумели сделать восемь оборотов, но при попытке сделать девятый согнулся шток, который двигает клапан, — можно представить себе, какие нечеловеческие усилия к нему пытались приложить.

Подводная лодка проекта 644 Энциклопедия военной техники

На этом этапе спасти субмарину могло бы только экстренное всплытие, для чего требовалось аварийно продуть балластные цистерны. Это решение должен был принять вахтенный механик, видя нестандартную ситуацию и растущий дифферент на корму из-за поступающей воды. Однако он по какой-то причине не находился на центральном посту. Поэтому всплытие начали без его участия и с большим опозданием, да еще и одну из цистерн продували не в аварийном режиме.

Дальше все зависело исключительно от законов физики. Если бы воздух смог вытеснить больше воды из балластных цистерн, чем лодка приняла через шноркель с момента, как начала «захлебываться», моряки бы всплыли. Но затопление шло слишком быстро, а гребные электродвигатели, которые тоже могли вытолкнуть субмарину наверх, не смогли запустить.

В итоге С-80 сначала зависла в толще воды без движения, накренившись назад на 45 градусов, а потом начала проваливаться вниз. На глубине 200 метров она ударилась о дно.

«Вода срывала на своем пути механизмы с фундаментов, сметала рубки и выгородки, калечила людей, сферические переборки из высокопрочной стали толщиной в палец были разорваны, как бумага. Повезло тем, кого убило мгновенно. Участь тех, кого толстая сталь в концевых отсеках прикрыла от мгновенной смерти, ужасна», — писал о трагедии капитан 1 ранга Валерий Касатонов.

Остатки подводной лодки «С-80» Отечественная гидронавтика

Выжили 24 человека в I и VII (кормовом) отсеках. Они готовили дыхательные аппараты для выхода на поверхность, пытались продувкой задрать нос субмарины, чтобы поднять его на более безопасную глубину в 120 метров, отправили на поверхность всплывающий аварийный буй, — но все было тщетно, и даже бую не хватило длины троса, чтобы всплыть. В отсеках заканчивался кислород, а дыхательные аппараты позволяли лишь выиграть немного времени. В результате моряки задохнулись спустя несколько дней, — а помощь, с учетом развития отечественной поисковой и аварийно-спасательной техники в те годы, даже в лучшем случае не прибыла бы и через недели. Один из заживо погребенных под водой решил прервать мучения и совершил самоубийство.

С-80 обнаружили лишь в 1968 году, примерно в 100 км к северу от Дальних Зеленцов Мурманской области. Это удалось лишь с помощью новейших гидроакустических станций, способных улавливать эхо от затонувших кораблей, дистанционно управляемого аппарата с телекамерой и детектора магнитных аномалий. Спустя год ее подняли на поверхность, извлекли тела моряков и восстановили картину их гибели.

По результатам анализа погибшей субмарины на остальных было решено установить устройства для быстрого обнаружения затопления, а также более эффективные цистерны воздуха высокого давления.

И, конечно же, ключевые для выживания лодки переключатели стали делать такими, чтобы их было невозможно перепутать.