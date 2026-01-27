Москву парализовали 9-балльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 10:40 27 января, пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов.

Судя по карте, наибольшее число заторов фиксируется на Третьем транспортном кольце (ТТК), Московской кольцевой автодороге (МКАД), Садовом кольце, а также Шоссе Энтузиастов, Дмитровском шоссе и Каширском шоссе.

Госавтоинспекция Москвы рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными.

В целях экономии времени рекомендуем водителям сегодня отказаться от личного авто в пользу метро — это надежный и быстрый вид транспорта.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее автомобиль вспыхнул в центре Москвы.