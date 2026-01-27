Размер шрифта
«Еще одни 10 миллионов»: Mia Boyka отказалась от приза в «Выжить в Стамбуле»

Певица Бойко призналась, что не стремится выиграть 10 млн в «Выжить в Стамбуле»
Пресс-служба Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призналась, что воспринимает проект «Выжить в Стамбуле» не как гонку за денежным призом, а считает возможностью испытать себя и остаться искренней. Ее слова передает «Звездач».

Mia Boyka выразила желание, чтобы победителем реалити-шоу стал представитель народной команды, поскольку считает, что ему этот приз будет нужнее.

«Это лучше, чем я, которая получу эти 10 миллионов, что я с ними сделаю? Еще одни 10 миллионов. Шоу-бизнес он хитрый и грязный, зачем это нести сюда? Тут нужно показать себя со стороны искренности», — сказала артистка.

17 января СМИ сообщали, что Mia Boyka заработает за свой концерт в Москве больше 4 млн рублей. У Бойко запланирован большой сольный концерт 4 апреля в столичном клубе Atmosphere. Билеты стартуют по цене от 1 тыс. рублей (на танцпол) до 9,5 рублей за VIP-ложе.

В начале декабря Mia Boyka похвасталась в Telegram-канале, что приобрела клюшек для гольфа общей суммой 1 млн рублей. Певица купила инвентарь для гольфа розового цвета. По словам Бойко, подобные клюшки стоят 3 млн рублей. Артистке сделали скидку.

Ранее СМИ сообщили, что Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) и Вайкуле заработают около 14 млн рублей на концертах в США.
 
