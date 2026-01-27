Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Мужчина изрезал ножом свою жену и сына-школьника в Москве

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на жену и сына
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве правоохранители задержали подозреваемого в нападении с ножом на женщину и 13-летнего ребенка. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 26 января в квартире на Линейном проезде. По данным следствия, пьяный мужчина из-за внезапно возникшей неприязни нанес жене не менее четырех ножевых ранений, а своему сыну не менее восьми ножевых ранений. Пострадавших своевременно доставили в больницу — женщина и ребенок получили серьезные травмы, но остались живы.

Подозреваемый задержан и доставлен в следственное подразделение. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, а также назначили судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинскую. Фигуранта планируют направить на амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее уфимка порезала экс-сожителя ножом за отказ возобновить отношения.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!