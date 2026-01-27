Невролог рассказала, можно ли определить на ощупь смещение позвонков

Даже опытные мануальные терапевты, остеопаты и хиропрактики не могут определить смещение позвонка с помощью простой пальпации. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Юлия Прокофьева.

«В норме позвонки не смещаются произвольно, как шарики в коробке. Они удерживаются мощным аппаратом связок, суставных капсул, мышц и межпозвонковых дисков», – объяснила врач.

Довольно часто, посмотрев на позвоночник или ощупав его, мануальные терапевты, остеопаты и хиропрактики говорят, что видят некое смещение. Однако подтвердить эту догадку может только МРТ-сканирование или рентген.

«То, что хиропрактики называют «сублюксацией» (subluxation), не соответствует медицинскому понятию вывиха или подвывиха. В официальной медицине подвывих — это четко видимое на рентгене или МРТ нарушение соотношения суставных поверхностей, часто после травмы», – отмечает Прокофьева.

По словам невролога, даже даже опытные специалисты не могут воспроизводимо и объективно диагностировать смещение на ощупь. Различия в тонусе мышц, отеке, локальной болезненности легко принимаются за смещение, хотя в действительности являются реакцией на боль, а не ее причиной. При этом «вправить позвонок» с помощью ручного воздействия с медицинской точки зрения также невозможно.

