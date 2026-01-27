Размер шрифта
Москалькова предложила обсудить открытие перехода между Россией и Украиной

Москалькова допустила открытие перехода на границе России с Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила обсудить возможность открытия одного пункта пропуска между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на заседании фракции КПРФ с докладом о своей работе за 2025 год, омбудсмен отметила, что многие граждане РФ, находящиеся на территории Украины, не могут выехать через третьи страны из-за недействительных документов. По ее словам, такой шаг мог бы помочь воссоединению семей и возвращению россиян, у которых истек срок действия загранпаспортов.

В условиях отсутствия дипломатических отношений, подчеркнула она, взаимодействие с международными организациями остается фактически единственным механизмом для решения подобных гуманитарных вопросов.

Москалькова указала, что открытие одного перехода могло бы позволить россиянам вернуться к родным и близким даже при отсутствии необходимых для выезда документов. Она добавила, что запрос на такую работу существует: за последний год при содействии аппарата уполномоченного удалось воссоединить более 50 семей.

Ранее Литва возобновила пропуск фур из Калининграда.
 
