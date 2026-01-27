«Нельзя лишать людей Олимпиады»: глава Союза конькобежцев России — о показе Игр

На Олимпийских играх 2026 года российские спортсмены, как и на Играх-2024 в Париже, будут представлены в нейтральном статусе. Одно из состязаний, где россияне смогут выйти на старт, — конькобежный спорт. В преддверии Игр президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев дал интервью «Газете.Ru», где рассказал о сложностях, которые пришлось преодолеть атлетам для попадания на Олимпиаду, перспективах полноценного возвращения на международный уровень и о том, что Международный олимпийский комитет за 50 лет утратил независимость.

— Мы встречаемся с вами в Перми в рамках Фестиваля зимнего спорта, где проходят любительские забеги среди детей и юношей. В чем идея подобных мероприятий? — В советское время был лозунг: «От значка ГТО к олимпийским медалям», то есть был переход от массовости к спорту высших достижений. Нечто подобное мы пытаемся реализовать посредством проведения подобного фестиваля, где мы даем ребятам, только-только приобщившимся к катанию на коньках, попробовать конькобежный спорт. Да, здесь есть и соревновательный момент, участники бегут на время, но в данном случае это не профессиональное состязание. Наша задача — приобщить ребят ко льду.

— Есть ли шансы у местных спортсменов после подобных стартов выйти на профессиональный уровень? — Для тех, кто хорошо показывает себя и переходит на следующий уровень, есть возможность поехать на тренировки в Москву, Коломну, либо в Челябинск — туда, где есть возможность кататься и в теплое время года.

— Уже менее чем через две недели стартует Олимпиада-2026, и в конькобежном спорте, в отличие от многих других видов, будут представлены россияне. Расскажите, как шел процесс подготовки заявки и отбора на Игры в Милане? — Добиться возможности поехать на Олимпиаду было непросто. На Игры в конькобежном спорте отобрались две наших девушки, еще двое спортсменов будут представлены в шорт-треке. Участие в отборочных соревнованиях принимало большее количество спортсменов — по пять в шорт-треке и пять в коньках. Трое из них были допущены Международным союзом конькобежцев (ISU) до отбора на Олимпийские игры, то есть до участия в этапах Кубка мира. К сожалению, не все смогли завоевать квоты и лицензии.

— За кого болеть российским фанатам спорта в коньках? — В конькобежном спорте Россию будут представлять Анастасия Семенова и Ксения Коржова. Это спортсменки, которые не имели международного опыта. Конечно, была дополнительная нагрузка, прежде всего, психологическая, на них, но девчонки с ней хорошо справились и успешно квалифицировались на Игры. МОК уже прислал приглашение нашим спортсменкам, сейчас мы занимаемся уже техническими моментами, оформлением всех необходимых документов.

Российская конькобежка Анастасия Семенова Владимир Астапкович/РИА Новости

— Какие планы стоят перед конькобежками, реально ли им побороться за олимпийские награды? — Основная задача все-таки перед спортсменками была попасть на Игры, завоевать лицензию. Цели завоевать медали нет, потому что мы реалисты и понимаем, что допущены со стороны международной федерации были не сильнейшие атлеты нашей страны, за исключением Ксении Коржовой — она своими выступлениями подтверждает, что на текущий момент является сильнейшим атлетом страны на длинных дистанциях.

Российская конькобежка Ксения Коржова Владимир Астапкович/РИА Новости

— Что изменилось за время отстранения российских атлетов на мировом уровне?

— Конькобежный спорт в последние годы очень сильно шагнул вперед в части результатов. Видимо, методики подготовки и технологии немножечко ушли вперед. В части инвентаря, к примеру, такой разницы нет — в этом плане мы ничуть не уступаем иностранцам. А вот по секундам, по уровню результатов мы пока отстаем.

— Когда спортсменки завершат подготовку и направятся непосредственно на Олимпиаду? — Мы ждем запланированного выезда в Италию, который состоится на этой неделе. Все происходит по индивидуальному графику: в календаре Игр соревнования конькобежцев растянуты на весь цикл, у нас 14 комплектов медалей разыгрывается, поэтому ясно, что все старты не могут случиться в один день.

Наши девушки выступают в двух дисциплинах — Коржова побежит дистанцию в 3000 метров, а Семенова примет участие в масс-старте.

— Когда болельщикам ждать полноценного возвращения сборной России по конькобежному спорту на международные турниры? — Я более чем уверен, что Совет ISU осенью допустит наших юниоров до участия в этапах Кубка мира и чемпионате мира в случае прохождения отбора. И вот там уже поедем в составе национальной команды России — мы должны быть к этому готовы. Надеюсь, что в ISU прислушаются к рекомендации исполкома МОК, когда они рекомендовали всем федерациям допускать молодых спортсменов без ограничений.

— Если все пройдет по плану, когда российские конькобежцы уже в официальном статусе смогут выйти на лед? — График уже есть, первые этапы Кубка мира пройдут в ноябре. На чемпионат мира нужно будет отбираться, просто взять и поехать туда нельзя, нужно набрать определенный рейтинг.

— В кулуарах ISU идут разговоры о том, чтобы реформировать систему проведения чемпионатов мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту, уместив все три дисциплины в один временной слот и одну локацию. Что вы думаете на этот счет? — Какие-то мотивации или же основания наверняка есть, возможно, это перспективная идея, но сейчас об этом сложно говорить. Вообще не понимаю, как это будет происходить — для этого нужны разные площадки. Если шорт-трек можно уложить с фигурным катанием на один стадион, то с конькобежным спортом так не получится. Здесь должны быть определенные условия, однозначно необходим искусственный лед, никто не будет подвергать риску проведение соревнований, тем более международных. Плюс, желательно иметь дорожки под крышей, потому что тогда у всех будут равные условия, ты как спортсмен не зависишь от силы ветра, высоты над уровнем моря и так далее.

«Олимпийские игры должны оставаться вне политики»

— Права на полный показ ОИ-2026 в России выкупил сервис Okko. Перед этим в СМИ возникла дискуссия — стоит ли транслировать Игры в России без полноценного допуска наших спортсменов. Какой позиции придерживаетесь вы? — Мы были, остаемся, и, я уверен, будем оставаться важной составляющей мирового олимпийского движения. Я считаю, что неправильно лишать любителей спорта права наблюдать за состязаниями сильнейших спортсменов мира. Многие с удовольствием всегда болеют за наших олимпийцев — даже не самые ярые любители спорта во время проведения Олимпийских игр примыкают к экранам телевизоров, наблюдают и поддерживают российских атлетов.

— История о том, что спорт и олимпийское движение должны идти обособленно от мировых процессов, насколько она актуальна, по-вашему? — Всем понятно, что большой спорт по определению не может быть вне политики, но основной посыл Пьера де Кубертена — основателя современных Олимпийских игр — заключается в том, что спорт — это объединяющий фактор стран и народов мира, он должен быть вне политики.

— Удается ли МОК оставаться независимой организацией по сей день? — Если грубо проводить параллели, то сейчас ситуация мало чем отличается от ситуации 1980 года. Но в то время руководство МОК имело свое мнение, независимое ни от кого, и на призыв американцев не просто бойкотировать Олимпийские игры, а перенести их из Москвы, они сказали: «Ребята, Олимпиада будет. Пожалуйста, хотите бойкотировать — бойкотируйте, но Олимпиада будет». Потому что Олимпийские игры не использовали в угоду каким-либо политическим нюансам.