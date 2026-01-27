Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Спорт

«Никогда никому ни в чем не отказывал»: Колосков — об Игнатьеве

Экс-президент РФС Колосков выразил соболезнования в связи со смертью Игнатьева
Владимир Песня/РИА Новости

Бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева отличали человеческие качества, широта души и готовность помогать и поддерживать людей. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Самое ценное — это его человеческие качества. Я не просто с ним хорошо знаком, а работал с ним вместе, он был при мне тренером юношеской команды, стал чемпионом Европы. Была потрясающая молодежная команда: Саленко, Кирьяков — такие звезды играли. И тренером национальной сборной он был. Сам прошел хорошую школу как футболист-профессионал.

Но самое главное — он один из ярких представителей советской школы футбола, с хорошим знаниями и с хорошей методикой, с современным подходом к тренировочному процессу. А у него он всегда был связан с воспитательным процессом, что немаловажно было в те годы, особенно с юношескими и молодежными командами. Отсюда такое уважение к нему как к специалисту.

И, конечно, его отличала такая, знаете, простота, широта души. Он ни разу никому ни в чем не отказал — в какой-то просьбе помочь, что-то разъяснить. Настолько был открытый и доброжелательный — очень редко в жизни встретишь таких людей. И в футбольной сфере таких единицы — тех, кто готов поделиться всеми своими знаниями, чтобы кому-то помочь, повысить мастерство, узнать что-то новое о тренировочном процессе.

До последнего момента, даже когда заболел, был в строю, выступал в прессе, у Гершковича в Объединении отечественных тренеров играл ведущую роль, готовил методические пособия. Мы потеряли выдающегося человека - хорошего тренера и яркого представителя советской тренерской школы. Мне очень жаль. Мои самые искренние соболезнования семье, родным, близким и всем друзьям Петровича — к которым отношу и себя», — сказал Колосков.

Борис Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.

Ранее вдова Игнатьева назвала причины его смерти.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!