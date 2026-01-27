«Никогда никому ни в чем не отказывал»: Колосков — об Игнатьеве

Бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева отличали человеческие качества, широта души и готовность помогать и поддерживать людей. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Самое ценное — это его человеческие качества. Я не просто с ним хорошо знаком, а работал с ним вместе, он был при мне тренером юношеской команды, стал чемпионом Европы. Была потрясающая молодежная команда: Саленко, Кирьяков — такие звезды играли. И тренером национальной сборной он был. Сам прошел хорошую школу как футболист-профессионал.

Но самое главное — он один из ярких представителей советской школы футбола, с хорошим знаниями и с хорошей методикой, с современным подходом к тренировочному процессу. А у него он всегда был связан с воспитательным процессом, что немаловажно было в те годы, особенно с юношескими и молодежными командами. Отсюда такое уважение к нему как к специалисту.

И, конечно, его отличала такая, знаете, простота, широта души. Он ни разу никому ни в чем не отказал — в какой-то просьбе помочь, что-то разъяснить. Настолько был открытый и доброжелательный — очень редко в жизни встретишь таких людей. И в футбольной сфере таких единицы — тех, кто готов поделиться всеми своими знаниями, чтобы кому-то помочь, повысить мастерство, узнать что-то новое о тренировочном процессе.

До последнего момента, даже когда заболел, был в строю, выступал в прессе, у Гершковича в Объединении отечественных тренеров играл ведущую роль, готовил методические пособия. Мы потеряли выдающегося человека - хорошего тренера и яркого представителя советской тренерской школы. Мне очень жаль. Мои самые искренние соболезнования семье, родным, близким и всем друзьям Петровича — к которым отношу и себя», — сказал Колосков.

Борис Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.

