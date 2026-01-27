Размер шрифта
Стало известно, признал ли участник ОИ-2002 себя виновным в организации контрабанды наркотиков

Участник ОИ-2002 Веддинг не признал себя виновным в контрабанде наркотиков
Бывший канадский олимпийский сноубордист Райан Веддинг не признал себя виновным в организации наркоторговли на миллиард долларов. Об этом сообщает издание AP.

Первое заседание по его делу состоялось 26 января. Власти США заявляют, что Веддинг, выступавший за свою страну в одном виде спорта на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити , более десяти лет скрывался в Мексике.

Американские власти заявляют, что Веддинг перевез до 60 тонн кокаина между Колумбией, Мексикой, Канадой и Южной Калифорнией, и полагают, что он действовал под защитой Синалойского картеля — одной из самых могущественных наркогруппировок Мексики. Согласно обвинительному заключению 2024 года, его группа наркоторговцев была крупнейшим поставщиком кокаина в Канаду.

Информация об аресте Веддинга появилась 24 января. В марте 2025 года ФБР назначило вознаграждение $10 млн за поимку экс-спортсмена, он был включен в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников.

\Веддингу грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы в федеральной тюрьме.

Ранее президента «Фенербахче» задержали после положительного теста на наркотики.
 
